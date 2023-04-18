المصرف العراقي للتجارة يعيد مبالغ مستقطعة إلى حسابات الموظفين

2023/04/18 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن المصرف العراقي للتجارة، اليوم الثلاثاء، إعادة المبالغ المستقطعة من قروض شهر نيسان إلى حسابات الموظفين.

وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والبنك المركزي العراقي، بإيقاف استقطاع قروض الموظفين بمناسبة قدوم عيد الفطر، تم إيقاف استقطاع أقساط القروض لشهر نيسان الحالي 2023".

وتابع أن "المصرف باشر بإلغاء استقطاع مبالغ دفعات شهر نيسان الحالي التي استقطعت في بداية الشهر آلياً عبر النظام الالكتروني المصرفي، وإعادة المبالغ الى حسابات الموظفين المقترضين".

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