2023/04/18 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حقق المصرف الأهلي العراقي، ربحا خلال الربع الأول بلغ 21.9 مليار دينار، بنسبة نمو نحو 74٪ عن العام الماضي.

كما ارتفعت ودائع المصرف، بنسبة 48٪ لتصل الى 2.2 تريليون دينار "1.7 مليار دولار"، وفقا لميزانية المصرف خلال الربع الأول.

ووصل الائتمان في المصرف الى اكثر من تريليون دينار، كما ان ايراداته بلغت اكثر من 44 مليار دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصرف الأهلي العراقي يحقق ربحاً صافياً بنحو 23 مليار دينار خلال الربع الأول) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصرف الأهلي العراقي يحقق ربحاً صافياً بنحو 23 مليار دينار خلال الربع الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).