النفط يرتفع والذهب يستعيد بريقه

2023/04/18 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد تراجعها خلال افتتاحها وسط علامات على قلة المعروض، على الرغم من تفكير المستثمرين في رفع محتمل لسعر الفائدة، مما قد يضعف آمال التعافي الاقتصادي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا لتبلغ عند التسوية 85.00 دولاراً للبرميل ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا إلى 81.04 دولاراً للبرميل.

أما الذهب، فقد ارتفعت أسعاره ، بعد جلستين من الخسائر مع تراجع الدولار.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 2001.09 دولار للأوقية ، اعتبارًا من الساعة 04:57 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2011.10 دولاراً.

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