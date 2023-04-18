2023/04/18 | 11:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ينشر / المركز الخبري الوطني/ ، اليوم الثلاثاء ، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في عموم العراق.في بغداد: سعر شراء الدولار 145,000 لكل 100 دولار سعر شراء الدولار 143,000 لكل 100 دولار في الشمال: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار سعر صرف الدولار لهذا اليوم في الأسواق المحلية المركز الخبري الوطني.

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