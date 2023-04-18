ضبط طائرتين مسيرتين

2023/04/18 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

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عَمَلِيَّات بَغْدَاد تضبط طائرتين مسيرتين "درون" في بغداد

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