الاطاحة بـ3 اشخاص اعتدوا على أطباء ببغداد

2023/04/18 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنأعلنت مديرية حماية منشات قواطع الرصافة، اليوم الثلاثاء، القبض على (3) أشخاص متهمين بالاعتداء على الملاك الطبي في مستشفى الصدر العام.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "قوة حماية هدف مستشفى الصدر العام التابعة الى قاطع الصدر الأول تمكنت من إلقاء القبض على (3) أشخاص لقيامهم بالاعتداء على الملاك الطبي ضمن المستشفى بالضرب، والشتم، والتهديد، حيث تم القبض عليهم".

وأشارت الى ان "المتهمين تم تسليمهم الى مركز الشرطة أصوليا لينالوا جزاءهم العادل".

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