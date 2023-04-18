سرقت مبالغ مالية.. اعتقال عاملة أجنبية محكومة بالسجن في بغداد

2023/04/18 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الثلاثاء، القبض على عاملة أجنبية محكومة بالسجن غيابيا وآخر بسرقة الدراجات النارية في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على عاملة أجنبية محكومة غيابيا وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات لقيامها بسرقة مبلغ من المال من داخل دار ضمن منطقة المنصور ببغداد".

وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة وتقديمها إلى القضاء لتنال جزاءها العادل".إلى ذلك، ألقت مفارز مكتب القدس لمكافحة الإجرام "القبض على متهم لقيامه بتنفيذ عدة عمليات سرقة للدراجات النارية ودراجات التك تك"، بحسب البيان.وأشار البيان الى، أن "المتهم ضبط بحوزته دراجة مسروقة من نوع تك تك مطلوبة الى مكتب مكافحة إجرام حسينية المعامل، وتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 460 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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