2023/04/18 | 11:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعقد مباحثات حول الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية السعودي يصل دمشق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية السعودي يصل دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).