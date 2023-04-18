قوات الدعم السريع تعلن الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة 24 ساعة وتتهم الجيش السوداني بخرقه

2023/04/18 | 11:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، الثلاثاء، الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة "لضمان فتح مسارات آمنة للمدنيين وإخلاء الجرحى".

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