الشرطة المجتمعية تعالج 37 حالة ابتزاز الكتروني لفتيات في اسبوع

2023/04/18 | 11:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الشرطة المجتمعية النساء والفتيات منهم الى عدم التعويل على العلاقات والصداقات القائمة عبر الفضاء الالكتروني.

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