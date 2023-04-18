الإعدام بحق 8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة

2023/04/18 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأصدرت محكمة جنايات الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الثلاثاء، حكماً بالاعدام بحق ثمانية مجرمين مودعين في دائرة الاصلاح العراقية (سجن التاجي- سجن الكفل- سجن الكرخ) لقيامهم بالاتفاق والاشتراك فيما بينهم بالاتصال بالسجناء التابعين لـ"داعش" لاعادة هيكلة التنظيم والتخطيط للهروب من السجون وذلك لتنفيذ مشروع ارهابي منظم.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المجرمين اعترفوا بقيامهم بتلقي توجيهات باعادة تنظيم داعش الارهابي داخل السجون وتجنيد السجناء وتنصيب امراء وقادة وربطهم بالتنظيم الارهابي بعد خروجهم من السجون".

واضاف ان "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

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