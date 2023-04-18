أحدهما شارك بتفجير ابراج نقل الطاقة.. الإطاحة بإرهابيين اثنين في ديالى

2023/04/18 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بإرهابيين اثنين في محافظة ديالى.

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