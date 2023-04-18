الإعدام لـ8 مُدانين بتجنيد السجناء بغية إعادة داعش داخل السجون

2023/04/18 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الثلاثاء، حكماً بالاعدام بحق ثمانية مجرمين مُدانين بتجنيد السجناء بغية إعادة داعش داخل السجون.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة جنايات الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، أصدرت حكماً بالاعدام بحق ثمانية مجرمين مودعين في دائرة الاصلاح العراقية (سجن التاجي- سجن الكفل- سجن الكرخ) لقيامهم بالاتفاق والاشتراك فيما بينهم بالاتصال بالسجناء التابعين لتنظيم داعش الارهابي لاعادة هيكلة التنظيم والتخطيط للهروب من السجون وذلك لتنفيذ مشروع ارهابي منظم".وأضاف أن "المجرمين اعترفوا بقيامهم بتلقي توجيهات باعادة تنظيم داعش الارهابي داخل السجون وتجنيد السجناء وتنصيب امراء وقادة وربطهم بالتنظيم الارهابي بعد خروجهم من السجون".

واشار الى أن "المحكمة اصدرت قرارها استناداً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

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