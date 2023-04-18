ديالى.. الإطاحة بإرهابيين اثنين أحدهم شارك بتفجير أبراج نقل الطاقة

2023/04/18 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابيين اثنين أحدهم شارك بتفجير أبراج نقل الطاقة في محافظة ديالى.





وذكر بيان للوكالة تلقته (بغداد اليوم) أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة ديالى تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين من العناصر الارهابية التي عملت منذ مدة طويلة مع العصابات الإرهابية".

وأوضحت أن "الإرهابيين اعترفا ومن خلال التحقيقات بارتكابهما جرائم إرهابية من بينها تفجير عبوات ناسفة وتفجير ابراج الطاقة الكهربائية في سنوات سابقة".

وتابعت "كما اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اللازمة".

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