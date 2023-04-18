2023/04/18 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، اعتقال 24 متهماً بينهم تجار مخدرات، وضبطت أسلحة واعتدة غير مرخصة وطائرتين مسيرتين في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد وبأشراف مباشر ومتابعة ميدانية من قبل قسم استخبارات وامن القيادة، حَقَّقْت الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ/قِيادتنا والمنتشرة فـي جانبي الكرخ والرصافة مـن خـلال نصب السيطرات المفاجئة تمكنا من القاء القبض على 24 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم عصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من شخصين اثنين ضُبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة، ومتهمين اخرين بحيازة الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة والمواد المخدرة".

واشارت الى أنه "تم ضبط بحوزة البعض منهم كمية مـــن مــادة الكريستال واجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالإضافة الى مصادرة 14 مسدس، و 3 بنادق، وضبط طائرة مسيرة (درون) عدد 2 غير مرخصة ،وكمية من العتاد، ومخازن فارغة، وضبط عدد من العجلات المخالفة للضوابط".

وأوضحت أنه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم تجار مخدرات.. اعتقال 24 متهماً وضبط أسلحة وطائرتين مسيرتين في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم تجار مخدرات.. اعتقال 24 متهماً وضبط أسلحة وطائرتين مسيرتين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).