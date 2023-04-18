2023/04/18 | 12:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام لثمانية مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لإعادة تنظيم داعش داخل السجون.وذكر بيان لمجلس القضاء، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “محكمة جنايات الرصافة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعدام لـ8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة تنظيم داعش داخل السجون المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعدام لـ8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة تنظيم داعش داخل السجون) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعدام لـ8 مجرمين لقيامهم بتجنيد السجناء لاعادة تنظيم داعش داخل السجون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).