2023/04/18 | 12:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القبض على إرهابيين اثنين أحدهم شارك بتفجير أبراج نقل الطاقة في محافظة ديالى.وذكر بيان للوكالة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “وكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أحدهم شارك بتفجير أبراج نقل الطاقة..



الإطاحة بإرهابيين في ديالى المركز الخبري الوطني.

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