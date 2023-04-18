مبعوث الأمم المتحدة: الاتفاق السعودي- الإيراني أضاف جوّا إيجابيا لجهود السلام في اليمن

2023/04/18 | 12:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، إن البلاد...

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