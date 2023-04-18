ثلاث مباريات في دوري الكرة الممتاز اليوم

2023/04/18 | 12:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستكمل مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء بإقامة ثلاث مواجهات.

وفي المباراة الأولى سيواجه النفط فريق الديوانية على ملعب الشعب الدولي.

وفي المباراة الثانية، يلاقي النجف فريق زاخو على ملعب النجف الدولي.

وفي ثالث المباريات، يلاعب كربلاء فريق الكرخ على ملعب كربلاء الدولي.

وستقام جميع المباريات عند الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً.

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