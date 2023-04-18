وزير الخارجية السعودي يزور دمشق لأول مرة منذ نحو 12 عاما

2023/04/18 | 12:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الإعلام السورية للصحفيين في مذكرة مكتوبة إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيصل إلى دمشق، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة له منذ اندلاع الصراع في سوريا في العام 2011.

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