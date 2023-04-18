تعطيل الدوام الرسمي في كردستان العراق

2023/04/18 | 12:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت حكومة إقليم كردستان العراق،

اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي

في الدوائر والمؤسسات الحكومية غدا

الأربعاء بمناسبة رأس السنة الإيزيدية.

وقالت الحكومة في بيان نشرته اليوم، إن

العطلة تشمل المؤسسا

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