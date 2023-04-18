شاهد.. ثنائي يحضران المسكوف العراقي بطعم دجلة والفرات على أحد شواطئ الإمارات

2023/04/18 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوثق الثنائي السوري، محمد ياسين وعلا القضماني، تجربة تحضير سمك المسكوف العراقي على أحد شواطئ الإمارات، وتحديدًا بمدينة رأس الخيمة.

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