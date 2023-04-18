العمل: اطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 224 ألف مستفيد 

2023/04/18 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، راتب المعين المتفرغ لشهر نيسان، لأكثر من 224 ألف مستفيد في بغداد والمحافظات.

وذكرت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل الحقوقية ذكرى عبد الرحيم في بيان، أن "الهيئة أكملت الإجراءات الفنية، والإدارية، والمالية للمستفيدين لإطلاق راتب المعين المتفرغ لهم بمبلغ اجمالي بلغ أكثر من (38) ملياراً و(147) مليون دينار لشهر نيسان لعام 2023".

ودعت عبد الرحيم المستفيدين والمستفيدات إلى "التوجه للمنافذ ‏المعتمدة من قبل مصارف ‌‏(الرافدين، والرشيد، وآشور) لاستلام رواتبهم بعد اكمال ‏الإجراءات، وتبليغهم من قبل المصارف".

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