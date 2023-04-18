2023/04/18 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، موعد البدء بتنفيذ مشروع طريق التنمية، مشيرة الى أن المشروع سيمر بتسع محافظات آخرها نينوى.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة ميثم الصافي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الحكومة جادة بتنفيذ مشروع طريق التنمية كونه من المشاريع المهمة للوزارة"، مبيناً أن "شركة استشارية إيطالية قدمت دراسة جدوى للمشروع والمرحلة القادمة هي التنفيذ".

وأضاف الصافي، أنه "تم إنجاز 60 كم من مشروع النقل البري بين ميناءي الفاو وام قصر"، مشيراً الى أن "مرحلة تنفيذ مشروع طريق التنمية سيكون بداية العام الجديد".

وتابع، أن "هذه المشاريع مهمة ولديها ميزانية خاصة لها"، موضحاً أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جاد بتنفيذ هذا المشروع الذي يعتبر من المشاريع المهمة في العراق".

ولفت إلى أن "إنشاء السكك في طريق التنمية سيكون ضمن النظام الأوروبي المعمول به مع نصب نظام كاميرات متطورة".

وأكد، أن "مشروع طريق التنمية يمر بـ12 منطقة من ضمنها 9 محافظات"، مشيراً الى أن "الطريق سيكون عبر نينوى باتجاه معبر فيشخابور مع الجانب التركي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: إنشاء السكك في طريق التنمية سيكون ضمن النظام الأوروبي ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: إنشاء السكك في طريق التنمية سيكون ضمن النظام الأوروبي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).