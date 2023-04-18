التخطيط تكشف تفاصيل خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية للعام الحالي

2023/04/18 | 13:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية للعام الحالي، فيما اشارت الى انها تتضمنُ توقيع عقود لتنفيذ (144) مشروعا في أغلب المحافظات.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان إن “نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم، وجه بتوفير الظروف المناسبة لعمل الصندوق وتمكينه من تنفيذ خطته السنوية التي تتضمن تنفيذ المشاريع ذات الصبغة الخدمية وفي مقدمتها مشاريع الماء والكهرباء والطرق والمدارس في المناطق الأكثر فقرا”.

وأضاف أن “الخطة تتضمن توقيع عقود لتنفيذ (144) مشروعا في مختلف المحافظات موزعة بواقع (8) مشاريع في محافظة الانبار (26) مشروعا في محافظة ميسان و(24) مشروعا في محافظة المثنى مع (10) مشاريع في محافظة بابل و(6) مشاريع في محافظة نينوى و(5) مشاريع في محافظة الديوانية وكذلك (31) مشروعا في محافظة صلاح الدين و(24) مشروعا في محافظة اربيل و(9) مشاريع في محافظة السليمانية ومشروعا واحدا في محافظة ذي قار، إضافة إلى إعادة إعلان (4) مشاريع لمحافظة ذي قار ومثلها في محافظة الأنبار”.

وتابع أن “الخطة للأشهر (نيسان ، آيار ، حزيران) تتضمن تنفيذ حملات الحشد المجتمعي في محافظات واسط والديوانية ، وذي قار، وبغداد وبابل ونينوى، إضافة إلى دراسة واختيار المشاريع واكمال متطلباتها للمرحلة الثانية في محافظات الديوانية، وديالى وذي قار وبابل وبغداد والسليمانية والانبار، واربيل ، والنجف والبصرة وكربلاء المقدسة، والمرحلة الثالثة في محافظة دهوك باقليم كردستان”، موضحا ان “الخطة تشمل ايضا تدقيق الكشوف الفنية لمشاريع المرحلة الأولى في محافظات ديالى، بغداد، وميسان وكربلاء المقدسة، وذي قار وكركوك، ومشاريع المرحلة الثالثة في محافظات صلاح الدين، المثنى ونينوى”.

وأكد أن “المرحلة الثانية تتضمن تهيئة المتطلبات وإعداد التقرير البيئي لمحافظات ديالى وبغداد، والنجف وكركوك وكربلاء، وواسط، واربيل والبصرة والمرحلة الثانية لمحافظة نينوى”.

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