2023/04/18 | 13:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: انتهى لقاء وفد حكومة إقليم كردستان مع قوباد طالباني والفريق...

ظهرت المقالة الاتحاد الوطني يضع شرطاً للعودة الى اجتماعات مجلس وزراء الإقليم أولاً على المسلة.

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