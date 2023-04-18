دعوات الى توظيف الشهادات العليا في خدمة التنمية وليس لأغراض الراتب

2023/04/18 | 13:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يشهد العراق زيادة كبيرة في إقبال الطلاب على الدراسات العليا...

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