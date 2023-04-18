العنف الإلكتروني ضد النساء عربيا

2023/04/18 | 13:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت حلقة برنامج اليوم العنف الإلكتروني ضد النساء، والذي يعتبر من أكثر الانتهاكات انتشارا ضد حقوق الإنسان على مستوى العالم.كما وتطرقت الحلقة إلى القنبلة السكانية التي يخشاها الجميع.

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