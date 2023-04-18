عشرات الطلبة العرب والاجانب يقدمون للدراسة في جامعة كربلاء

2023/04/18 | 13:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم اكثر من “65” طالبا عربيا واجنبيا

ضمن مبادرة “ادرس في العراق”

التعليمية التي اطلقتها وزارة التعليم

العالي والبحث العلمي مؤخرا للدراسة في

جامعة كربلاء لمراحل البكالوريوس

والماجستير والدكتوراه.

وقال

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