2023/04/18 | 13:47 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية بقوة 4 درجات يضرب وسط ايران) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ريختر ضواحي مدينة هرات في محافظة يزد
وسط ايران.
وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة
الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال
وقع في الساعة 11:20:21 مساء الاثنين
ب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية بقوة 4 درجات يضرب وسط ايران) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية بقوة 4 درجات يضرب وسط ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).