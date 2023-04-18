هزة أرضية بقوة 4 درجات يضرب وسط ايران

2023/04/18 | 13:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس

ريختر ضواحي مدينة هرات في محافظة يزد

وسط ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة

الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال

وقع في الساعة 11:20:21 مساء الاثنين

ب

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