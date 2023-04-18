الأسدي يؤكد المضي بانصاف شرائح المجتمع الضعيفة والمهمشة كافة (صور)

2023/04/18 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، مضي الوزارة بالتواصل مع كل شرائح المجتمع خصوصا الضعيفة، والمهمشة منها، فيما شدد على الاهتمام باليتامى، والمسنين وذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.

الوزير الأسدي قال خلال رعايته مأدبة افطار في حدائق الوزارة يوم أمس الاثنين، إن "هذه الامسية الرمضانية التي أقيمت بدعوة من الوزارة للعوائل المستفيدة من خدماتها، وكذلك المتضررين تأتي للتواصل، والحديث معهم، ومعرفة احتياجاتهم، ومتطلباتهم"، مشيرا الى أن "الايام، والاسابيع المقبلة ستسعى الوزارة خلالها، وتواصل عملها من اجل ان لا يمر يوم، او اسبوع، او شهر الا وتقدم فيه شيئا لمستفيديها".وبينما تقدم الأسدي، بحسب البيان الذي تلقته (بغداد اليوم) بالتهنئة للأسر المستفيدة بقرب إتمام شهر رمضان، جرى توزيع سلات غذائية، وكسوة العيد بين تلك الأسر، واطفالها.

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