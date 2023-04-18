مع اقتراب العيد.. تحرك أمني صوب الطارمية والمشاهدة شمالي بغداد

2023/04/18 | 14:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تنفيذ جولة أمنية قبيل عيد الفطر في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، يواصل جولاته الميدانية في مختلف قواطع المسؤولية، اذ وصل صباح اليوم الى قاطع شمالي العاصمة ضمن قيادة عمليات بغداد".

واضافت أن "الزيارة تهدف للاطلاع على الوضع الامني وكذلك الإشراف على عمليات البحث والتفتيش التي تنفذها القطعات شمالي العاصمة في حزام بغداد في الطارمية والمشاهدة وهور الباشا ضمن الخطة التي وضعتها قيادة العمليات المشتركة مع أواخر أيام شهر رمضان الكريم وبالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك".

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