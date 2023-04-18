لجنة أطباء السودان تعلن حصيلة جديدة لقتلى الاشتباكات

2023/04/18 | 14:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتزايد معدلات القتلى والإصابات بوتيرة متفاقمة وتنذر بما لا تُحمد عقباه.

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