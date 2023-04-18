2023/04/18 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجّه مدير عام مصرف الرشيد باسم عبد علي يوسف، الثلاثاء، باطلاق السلفة التكميلية للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية الموطنة رواتبهم لدى المصرف.

ودعا المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، جميع الراغبين بالتقديم إلى "الدخول على الرابط الخاص للتقديم الكترونياً". وأوضح البيان، أن "الحاصلين على سلفة شخصية بامكانهم التقديم على التكميلية"، محذراً من "التعامل مع المكاتب والجهات الخارجية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يطلق السلفة التكميلية للموظفين والمنتسبين ويوجه تحذيراً ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يطلق السلفة التكميلية للموظفين والمنتسبين ويوجه تحذيراً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).