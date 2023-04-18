تعطيل الدوام من الخميس وحتى الاثنين في كردستان

2023/04/18 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حدّدت حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، عطلة عيد الفطر المبارك.

وجاء في بيان لحكومة الإقليم، أن "عطلة عيد الفطر تبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 من نيسان الحالي، وتنتهي في 24 من الشهر نفسه، في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة".

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