المنافذ الحدودية: إيراداتنا بلغت 330 مليار دينار خلال ثلاثة أشهر

2023/04/18 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، تحقيق ايرادات تصل إلى 330 مليار دينار، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وقال رئيس الهيئة عمر الوائلي، إن "دوائر الهيئة حققت 330 مليار دينار عراقي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2023، أي بزيادة 86 مليار دينار عراقي عن الاشهر الثلاثة الاولى من العام الماضي 2022". وأوضح الوائلي في تصريح لشبكة "رووداو" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "عمل المنافذ الحدودية يركز على ضبط المعامل الوهمية وضبط التلاعب بالتحويلات المالية ووصولات الوحدة الضريبية والسجلات، فضلاً عن منع التلاعب في منح الإعفاءات الجمركية والضريبية". وأضاف، "يتم التركيز أيضاً على ضبط الوصولات الضريبية المزورة وإحباط محاولات إدخال الحبوب المخدرة وضبط العملات المزورة وبطاقات الماستر كارد بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء وهيئة النزاهة وجهاز المخابرات".

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