عودة البعث على يد المالكي.. الصفقة المستحيلة

2023/04/18 | 14:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.ماجد السامرائي ليس غريباً الاهتمام الذي حظيت به الزيارة الأخيرة لمحمد رشاد الشيخ راضي مسؤول قيادة حزب البعث الجناح السوري إلى بغداد في مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، ولقاءاته المسؤولين العراقيين...أكمل القراءة ←

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