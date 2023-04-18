العَلَمُ العراقي الغائب

2023/04/18 | 14:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير داود حنوش يتناسى الزعيم أو المسؤول العراقي حين يجتمع مع الآخرين من نظرائه في الدول الأخرى أهمية وجود العَلَم العراقي خلفه، ربما لأنه يكون جاهلاً ببروتوكولات المقابلة التي تقوم...أكمل القراءة ←

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