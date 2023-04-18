أحاطوا به وشرعوا في ضربه.. سائق أجرة يتعرض لاعتداء مفاجئ من قبل أشخاص بأمريكا

2023/04/18 | 14:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض سائق Lyft يدعى تيم لانغ، البالغ من العمر 57 عامًا، للاعتداء من قبل مجموعة رجال في لاس فيغاس بعد ظهر السبت، بعد إنزال ركابيه.

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