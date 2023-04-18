رسمياً.. العراق يؤكد مشاركته في بطولتين رياضيتين

2023/04/18 | 14:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافقت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، على مشاركة العراق في الدورتين الرياضيتين العربية والآسيوية.

وذكرت اللجنة الأولمبية في بيان أن “المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقد برئاسة رعد حمودي إجتماعه الدوري الاعتيادي لبحث أبرز الملفات في المشهد الأولمبي الوطني”.

وبينت أن “المكتب التنفيذي، وافق بالاجماع على المشاركة في الدورة الرياضية العربية في الجزائر تموز المقبل، والدورة الآسيوية في الصين تشرين الأول المقبل، ورسم خطط إنجاح المشاركتين من خلال دعم الاتحادات الوطنية وتوفير مستلزمات الاعداد السليم من خلال تأمين المعسكرات والمشاركات التي تدعم الرياضيين لتحقيق الانجازات على المستويين العربي والقاري”.

وأضافت أن “المكتب قرر المكتب التنفيذي مواصلة دعم الأنشطة الأولمبية النسوية، وتوفير الأجواء المناسبة للارتقاء برياضة المرأة إتساقاً مع التوصيات الدائمة للجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي بهذا الصدد”.

وتابعت أن “المكتب التنفيذي قرر وضع آلية تطوير عمل فروع اللجنة الأولمبية في عموم محافظات البلاد من خلال توفير الأرضية الخصبة للعمل الرياضي في المحافظات، وتشكيل اللجان الخاصة بذلك”.

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