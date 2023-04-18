سبيس إكس تستعد لإطلاق النظام الصاروخي ستارشيب إلى الفضاء

2023/04/18 | 14:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومن المقرر أن تنطلق المركبة الصاروخية التي يبلغ ارتفاعها 120 مترًا، من منشأة لشركة (سبيس إكس).

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