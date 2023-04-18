العراق يخطط لرفع إنتاج النفط في الحقول الجنوبية إلى 6 ملايين برميل يومياً

2023/04/18 | 14:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أفصحت شركة نفط البصرة، الثلاثاء، عن خطة خمسية لزيادة إنتاج النفط في الحقول الجنوبية إلى 6 ملايين برميل يومياً.

وقال مدير قسم تطوير الصناعات النفطية في شركة نفط البصرة حسن محمد ذكر للصحيفة الرسمية، إن "هناك خطة مدرجة ضمن نشاط نفط البصرة بالنسبة للصعيد الاستخراجي تشمل الجهد الوطني وجهد التراخيص مدتها خمس سنوات".

وأضاف ذكر، أن "الهدف المخطط له ضمن الخطة الخمسية هو زيادة إنتاج النفط من الحقول الجنوبية لتصل إلى مديات 5 إلى 6 ملايين برميل يومياً".

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