"افعلوا كل ما يلزم".. قادة سابقون في فاغنر يؤكدون قتلهم أطفالًا بأوكرانيا وأحدهم يكشف معلومات صادمة

2023/04/18 | 14:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف مدانان روسيان سابقان - قالا إنهما خدما كقائدين في مجموعة المرتزقة “فاغنر” - بقتل أطفال في أوكرانيا.قدما مقابلة عبر الفيديو مع ناشط في مجال حقوق الإنسان الذي نشر بدوره المقابلة على موقع منظمته.

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