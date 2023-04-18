2023/04/18 | 14:58 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق وقرغيزيا يتفقان على حسم ملف نقل الأطفال القرغيزيين المتواجدين في بغداد لبلدهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/18 | 14:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وقرغيزيا يتفقان على حسم ملف نقل الأطفال القرغيزيين المتواجدين في بغداد لبلدهم) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وقرغيزيا يتفقان على حسم ملف نقل الأطفال القرغيزيين المتواجدين في بغداد لبلدهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).