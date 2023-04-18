إطلاق العمل بمنصة

2023/04/18 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت دائرة مركز البيانات الوطني في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، إطلاق المرحلة الأولى من منصة "غرامة" الالكترونية.

وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء وتلقته (بغداد اليوم) أن "المنصة ستمكن المواطن من الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية المسجلة على مركبته أو على أحد مركبات أفراد أسرته والحصول على النتائج من خلال رسالة نصية(SMS) عبر هاتفه النقال".

وقال المهندس حيدر جبار السوداني الخبير في الذكاء الاصطناعي وادارة البيانات في دائرة مركز البيانات الوطني والمطور للمنصة الالكترونية، بحسب البيان بأنه" تم إنجاز الربط التكاملي بين نظام المخالفات الالكتروني وبوابة أور الالكترونية للخدمات الحكومية، وانشاء منصة للاستعلام تحت عنوان (غرامة) والتي توفر أدوات سهلة الاستخدام".

وأوضح أنّ "استعلام المواطنين عن المخالفات المرورية سيتم باستخدام رقم اللوحة المعدنية لمركباتهم، وما عليهم إلّا التسجيل في البوابة الالكترونية اور".

وذكر مدير دائرة مركز البيانات الوطني الدكتور عمار مظهر التميمي، أنّ "المنصة تُعدّ حاليا في مرحلتها الأولى والعمل يجري بوتيرة عالية للانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة، حيث تهدف المرحلة الثانية إلى اعلام المواطن بالمخالفات الجديدة مباشرة وعبر الرسائل النصية، مما يمكنه من تسديد مبلغ الغرامة من دون مضاعفتها"، وفقا للبيان.

وأشار البيان الى ان "المرحلة الأخيرة فستكون تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني، ما يتيح للمواطن تسديد الغرامات المتعلقة بمركبته من دون الحاجة لمراجعة القاطع المروري المسجل للمخالفة، الذي قد يكون في محافظة أخرى".

وبحسب التميمي، فإنّ "هذه المنصة تأتي ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تطوير بيئة العمل الإلكترونية، وتوفير الخدمات الحكومية بأسلوب سلس ومباشر للمواطنين، وتقليل الزحام في الدوائر المعنية".





وقد بين المقدم ضرغام عبد الحسين الكعبي، مطور النظام الالكتروني للمخالفات في مديرية المرور العامة أن" المجموع الكلي للغرامات المرفوعة في النظام حاليا يصل إلى (٤,٤٠٢,١١٩) أربع ملايين وأربعمئة واثنين ألف ومئة وتسعة عشرة مخالفة مرورية، تقسم إلى (٢,٤٠٨,٤٤٤) مليونين وأربعمئة وثمانية آلاف وأربعمئة وأربع وأربعين مخالفة للمركبات التي تحمل اللوحات المعدنية الجديدة او ما يسمى (الرقم الالماني)، وان قسماً كبيراً منها لا يعلم المواطن بتسجيلها على مركبته لذلك ستتيح لهم هذه الخدمة إمكانية معرفتها".

ولفت الى أن الاستعلام حاليا يتم للمركبات التي تحمل اللوحات المعدنية الجديدة (الالماني)، والمركبات التي تحمل لوحات معدنية مصنعة قبل عام ٢٠٠٣، وكذلك المخالفات المسجلة على المركبات التي تحمل لوحات اقليم كردستان".

ويمكن الوصول إلى منصة "غرامة" عبر الدخول إلى الرابط التالي على بوابة اور الالكترونية للخدمات الحكومية:

‏https://tf.ur.gov.iq

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