السوداني يجري 4 تغييرات إدارية بمناصب في وزارة النقل (وثيقة)

2023/04/18 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أربع تغييرات إدارية بمناصب في وزارة النقل.

وأشارت وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 17 / 4/ 2023 وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، الى "انهاء تكليف احمد جاسم نعيم من مهمات مدير عام الهيئة البحرية العراقية، فضلا عن تدوير عبد العظيم كريم غافل مدير عام الخطوط الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ليكون مديرا عاما للهيئة البحرية العراقية العليا".

وأوضحت الوثيقة أيضا "تدوير كريم كاظم حسين مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ليكون مديرا عاما للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، فضلا عن تكليف مناف عبد المنعم عاجل مديرا عاما للخطوط الجوية".

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