شاهد بالفيديو.. الشهامة العراقية من دون أي تردد!!

2023/04/18 | 15:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kwPOT1i1IWQ

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