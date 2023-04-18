2023/04/18 | 15:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة ايرث نيوز، اليوم الثلاثاء، اخر تحديث لاسعار صرف الدولار في السوق المحلية.البورصة 144,000 السعر في الصيرفات سعر الشراء 143,500 سعر البيع 144,500

ظهرت المقالة تحديث جديد لاسعار الدولار أولاً على ايرث نيوز.

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