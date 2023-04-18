2023/04/18 | 15:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

مصرف الرشيد يطلق السلفة التكميلية للموظفين ومنتسبي القوات الامنية

منذ ساعتين

وزير العدل يكافئ موظفين لكشفهم حالة تزوير في كاتب عدل بني سعد

منذ ساعتين

إقليم كردستان يحدد عطلة عيد الفطر المبارك

منذ ساعتين

التخطيط تكشف تفاصيل خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية للعام الحالي

منذ 3 ساعات

العمل تطلق راتب المعين المتفرغ لشهر نيسان

منذ 6 ساعات

إعادة فتح جسر الجمهورية وسط بغداد

منذ 6 ساعات

الأمطار تعود في العراق بحسب توقعات حالة الطقس

منذ 16 ساعة

تقرير أميركي: أعداد موظفي العراق ارتفعت لثلاثة أضعاف منذ 2003

منذ 17 ساعة

بدء التقييم الفني لأربعة طرق قطعتها سيول الحدود مع ايران

منذ 18 ساعة

الموارد المائية: الحديث عن إنشاء سدود جديدة غير منطقي ويفتقر للمصداقية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية المرور ومركز البيانات الوطني يطلقان العمل بمنصة “غرامة” الإلكترونية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية المرور ومركز البيانات الوطني يطلقان العمل بمنصة “غرامة” الإلكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).