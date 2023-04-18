2023/04/18 | 15:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط معمل غير شرعي لصناعة الحليب المجفف في النجف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط معمل غير شرعي لصناعة الحليب المجفف في النجف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط معمل غير شرعي لصناعة الحليب المجفف في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).